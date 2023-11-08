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Cut Ups: Film Analysis Michigan vs Purdue

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Senior Editor
@trevormccue

Stephen Osentoski breaks down the X's and O's from Michigan Football's first-half action against Purdue.

This episode was dedicated to Michigan State Spartan Michael Sadler. Michael tragically lost his life in a car accident in 2016. In his memory, incredible work is being done to keep his legacy going and help kids build their legacy through strong character.
Please visit michaelsadlerfoundation.org for more information on Michael and the incredible work the foundation does in his memory.

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