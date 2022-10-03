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Cut Ups Film Room: Ep. 4 Game Defining Plays vs Iowa

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Staff Writer
@trevormccue

Staff writer Trevor McCue and video analyst Stephen Osentoski take you into the Cut Ups Film Room to analyze Michigan football’s game defining drives in a road victory vs Iowa. The first offensive drive of the game set the tone for the Wolverines, and one of the last defensive series shut the door.

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