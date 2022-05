Five Wolverines named to All-Big Ten first and second teams

The Big Ten released its regular season awards for the 2022 season on Wednesday prior to the start of the Big Ten Tournament.

Star pitcher Alex Storako and outfielder Lexie Blair were named to the first team, while catcher Hannah Carson, utility player Audrey LeClair and utility player Melina Livingston were all named to the second team.

A few other Wolverines were credited with awards as well. Outfielder Ellie Sieler was named to the All-Freshman team, outfielder Kristina Burkhardt was named to the All-Defensive team and outfielder Lexi Voss was named a Sportsmanship Award nominee.

