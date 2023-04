Former Michigan guard Isaiah Barnes has announced his transfer destination after recently entering the portal.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MZXTigJlzIGRvIGl08J+Zj/Cfj70gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9UVU1CYXNrZXRiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBUVU1CYXNrZXRiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVUZZ eWxXUDlLaiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1VGWXlsV1A5S2o8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgSUIgKEBJc2FpYWhiYXJuZXNfKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0lzYWlhaGJhcm5lc18vc3RhdHVzLzE2NDQxMzgyNzg2NzU5 NDc1MjM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgNywgMjAyMzwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK