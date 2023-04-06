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Former Michigan guard announces transfer destination

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Senior Editor
@trevormccue

Former Michigan guard Isaiah Barnes has announced his transfer destination after recently entering the portal.

Barnes was a member of the 2021 recruiting class. After two seasons without seeing much action he elected to enter the transfer portal. He will now head to Tulsa.

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