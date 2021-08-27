 Game Thoughts On Five-Star Michigan Wolverines Football Recruiting DB Commit Will Johnson
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Game Thoughts On Five-Star Michigan DB Commit Will Johnson

Five-star cornerback Will Johnson is committed to Michigan Wolverines football recruiting, Jim Harbaugh.
Five-star cornerback Will Johnson is committed to Michigan.
EJ Holland • TheWolverine
Recruiting Guru
@EJHolland_TW
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The Wolverine's EJ Holland saw five-star Michigan cornerback commit Will Johnson in game action on Thursday night.

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