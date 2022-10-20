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Good Afternoon, Michigan Football: Evaluating J.J. McCarthy's play

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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M&BR's Dennis Fithian is back with another episode of Good Afternoon, Michigan Football!

Topics discussed include:

- Jim Harbaugh 00:00-:10

- The UM/MSU line :11-8:23

- JJ McCarthy 8:24-30:41

- Papa Kante 30:42-36:23

- UM Redzone 36:24-41:38

- Film of UM/PSU 41:39-46:43

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