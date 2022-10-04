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Good Afternoon, Michigan Football: Likes and dislikes with U-M right now

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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M&BR's Dennis Fithian is back with another episode of Good Afternoon, Michigan Football!

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- Bob Ufer 00:00-15

- Things to like :16-9:00

- JJ McCarthy 9:01-11:23

- Good things on defense 11:24-13:50

- Dislikes 13:51-24:35

- Is UM legit at #4 24:36-33:18

- Is UM who you thought they would be 33:19-43:57

- Beno Cook 43:58-50:00

- Naysayer 50:01-54:00

- MSU tickets vs OSU 54:01-104:17

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