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Good Afternoon, Michigan Football: QB comparison, keys to the Maryland game

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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M&BR's Dennis Fithian is back with another episode of Good Afternoon, Michigan Football!

Topics discussed include:

- Jim Harbaugh 00:00-:18

- Key for UM on defense :19-10:00

- Taulia Tagovailoa film 10:01-14:24

- Key for UM on offense 14:25-19:54

- QB comparison 19:55-24:16

- Feedback 24:17-38:00

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