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Good Afternoon, Michigan Football: Stats that matter, Maryland preview

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

M&BR's Dennis Fithian is back with another episode of Good Afternoon, Michigan Football!

Topics discussed include:

- Jim Harbaugh on Maryland 00:00-:12

- Injury speculation :13-8:30

- PFF grades 8:31-17:12

- Stats so far 17:13-33:28

- QB2 & QB3 33:29-42:09

- Excitement for Maryland 42:10-48:38

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