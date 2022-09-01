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Hail to the Podcast Ep. 1: Colorado State preview

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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In the first episode of Hail to the Podcast, Maize & Blue Review's Brandon Justice and Josh Henschke discuss Michigan's roster and previews the season-opener against Colorado State.

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