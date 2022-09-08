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Hail to the Podcast: Henschke & Justice preview Michigan vs. Hawaii

Brandon Justice • Maize&BlueReview
Senior Editor
@BrandonJustice_
Senior Editor covering Michigan athletics at-large for The Maize & Blue Review on the Rivals network. Follow my betting coverage on The Wolverine Den. Trying to be more like Ted Lasso. 25.

Check out this week's epsiode of Hail to the Podcast where MBR Publisher Josh Henschke and Senior Editor Brandon Justice chop it up about Michigan football every week.

Topics include:

- Hawaii preview

- J.J. McCarthy's big shot

- The defense impressed but isn't complacent

- More Hawaii

- Player of the Game and final score predictions

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