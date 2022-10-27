News More News
{{ timeAgo('2022-10-27 18:19:26 -0500') }} football Edit

Hail to the Podcast: Michigan State preview

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
Related
Related
{{ link.display_text }} |

In this episode of Hail to the Podcast, M&BR's Brandon Justice and Josh Henschke preview Michigan's game against Michigan State.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}