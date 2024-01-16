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Hail to the Podcast: What and Who is Next for Michigan Football?

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Senior Editor
@trevormccue

With the transfer portal and NFL declaration deadlines passed, Team 145 for Michigan Football is starting to take shape. Josh Henschke, Trevor McCue, and Brock Heilig break down JJ McCarthy's decision and the 2024 QB question. We'll go position by position: who's leaving and who's staying, and what other moves could Michigan make? And of course, what's the latest with Jim Harbaugh.

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