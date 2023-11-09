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Harbaugh attorney Tom Mars sends letter to Big Ten SVP

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Senior Editor
@trevormccue

The University of Michigan responded to the Big Ten through their attorneys and attorney Tom Mars representing Jim Harbaugh has published a letter he sent as well. Mars letter is addressed to Chad Hawley, Senior Vice President, Policy at the Big Ten.

Yahoo Sports Dan Wetzel initially published the letter.

Mars entire letter is featured here;

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