The high school football season kicked off in various states this past week, with a number of Michigan football class of 2025 commits in action. Here is how a few of them performed in their season openers from the stats that were available.

The Michigan tight end commit from Pennsylvania had a big opening game for Southern Lehigh in a 31-13 victory over Quakertown this past Friday. In the victory, Olesh racked up over 125 receiving yards with a touchdown, including showing off some impressive run-after-the-catch ability on one particular play in the game.



The Wolverines' other tight end commit also showed this past Friday in a 27-17 loss to Ravenwood, hauling in seven catches for 111 yards along with 12 tackles on the defensive side of the ball. Owens' performance was highlighted by a spectacular one-handed grab he made on a vertical route down the field.

