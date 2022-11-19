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Injury Report: Who's in for Michigan football vs. Illinois?

Brandon Justice • Maize&BlueReview
Senior Editor
@BrandonJustice_
Senior Editor covering Michigan athletics at-large for The Maize & Blue Review on the Rivals network. Follow my betting coverage on The Wolverine Den. Trying to be more like Ted Lasso. 25.
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Michigan football is getting reinforcements back for its final home game against Illinois on Saturday.

Senior TE Luke Schoonmaker (30 catches, 315 yards) will return after missing last week due to an undisclosed injury.

Meanwhile, U-M will be without LG Trevor Keegan for a second-straight week, and RB Donovan Edwards is out after leaving last week's game against Nebraska early.

Stay tuned for more updates.

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