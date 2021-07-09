 INSIDE THE FORT: Michigan Wolverines Football & Recruiting Tidbits
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INSIDE THE FORT (ITF): Michigan Wolverines Football & Recruiting Tidbits

Chris Balas and Clayton Sayfie
TheWolverine.com

Our latest edition of INSIDE THE FORT, coming to you in two parts this weekend. Our behind the scenes look at some of what’s going on with the football program starts here …

INSIDE THE FORT, PART I: FOOTBALL AND RECRUITING

Michigan Wolverines football coach Jim Harbaugh is ready to atone for a 2-4 season
Michigan Wolverines football coach Jim Harbaugh is ready to atone for a 2-4 season (AP Images)
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