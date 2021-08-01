 TheWolverine - INSIDE THE FORT, PART II: Michigan Basketball & Recruiting, More Football
News More News
{{ timeAgo('2021-08-01 12:01:50 -0500') }} football Edit

INSIDE THE FORT, PART II: Michigan Basketball & Recruiting, More Football

Chris Balas & Clayton Sayfie
TheWolverine.com

PART II of this week's INSIDE THE FORT, including plenty of basketball and recruiting, more football notes.

INSIDE THE FORT, PART II

RELATED

INSIDE THE FORT, PART I

Michigan Wolverines football quarterback Cade McNamara is taking ownership of the 2021 team
Michigan Wolverines football quarterback Cade McNamara is taking ownership of the 2021 team (AP Images)
Click the image to sign up for TheWolverine.com, free for 60 days!
Click the image to sign up for TheWolverine.com, free for 60 days!

---

• Talk about this article inside The Fort

• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel

• Listen and subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine

• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts

• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW,
@JB_ Wolverine, @Clayton Sayfie and @DrewCHallett

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}