 Michigan Wolverines Football: Insider Notes, Thoughts On Michigan Targets From West Bloomfield-Clarkston
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Insider Notes, Thoughts On Michigan Targets From West Bloomfield-Clarkston

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

TheWolverine.com was at West Bloomfield (Mich.) High for the Lakers' game against Clarkston (Mich.) High. The contest featured several Michigan targets, which we have some thoughts on here...

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