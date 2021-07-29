 Michigan Wolverines Football: Big Shift With Michigan And Top LB Target Jeremy Patton?
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ITB Extra: Big Shift With Michigan And Top LB Target Jeremy Patton?

Jeremy Patton holds a Michigan Wolverines football offer.
Jeremy Patton holds a Michigan Wolverines football offer. (Rivals.com)
EJ Holland • TheWolverine
Recruiting Guru
@EJHolland_TW

The Wolverine's EJ Holland has the latest on top 2022 LB target Jeremy Patton.

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