 ITB Extra: Five-Star DT Walter Nolen Locks In Michigan Wolverines Football Recruiting Visit
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ITB Extra: Five-Star DT Walter Nolen Locks In Michigan Visit

Five-star defensive tackle Walter Nolen holds a Michigan Wolverines football recruiting, Jim Harbaugh.
Five-star defensive tackle Walter Nolen holds a Michigan offer. (Walter Nolen)
EJ Holland • TheWolverine
Recruiting Guru
@EJHolland_TW
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The Wolverine's EJ Holland has the latest on five-star defensive tackle and top Michigan target Walter Nolen.

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