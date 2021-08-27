 ITB Extra: Five-Star Recruit Scheduled To Make Official Visit To Michigan Wolverines Football
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ITB Extra: Five-Star Recruit Scheduled To Make Official Visit To Michigan

Five-star recruit set to visit Michigan Wolverines Football Recruiting next month.
Five-star recruit set to visit Michigan next month.
EJ Holland • TheWolverine
Recruiting Guru
@EJHolland_TW
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The Wolverine's EJ Holland has the latest on a five-star recruit set to make an official visit to Michigan.

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