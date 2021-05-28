ITB Extra: Four-Star ATH Dillon Tatum Set To Visit Michigan Wolverines Football Recruiting
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football
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ITB Extra: Four-Star ATH Dillon Tatum Set To Visit Michigan
EJ Holland
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Recruiting Guru
The Wolverine's EJ Holland has the latest on four-star in-state athlete Dillon Tatum and where Michigan stands heading into the summer.
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