 ITB Extra: Four-Star ATH Dillon Tatum Set To Visit Michigan Wolverines Football Recruiting
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ITB Extra: Four-Star ATH Dillon Tatum Set To Visit Michigan

Four-star athlete Dillon Tatum holds a Michigan Wolverines football recruiting offer from Jim Harbaugh.
Four-star athlete Dillon Tatum holds a Michigan offer. (Nick Lucero/Rivals.com)
EJ Holland • TheWolverine
Recruiting Guru
@EJHolland_TW
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The Wolverine's EJ Holland has the latest on four-star in-state athlete Dillon Tatum and where Michigan stands heading into the summer.

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