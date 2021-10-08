 Michigan Wolverines Football: New FutureCast Pick In For Michigan To Land Defensive Target
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ITB Extra: New FutureCast Pick In For Michigan To Land Safety Damani Dent

Michigan Wolverines football d-coordinator Mike Macdonald is in his first season.
Michigan Wolverines football d-coordinator Mike Macdonald is in his first season. (Lon Horwedel / TheWolverine.com)
EJ Holland • TheWolverine
Recruiting Guru
@EJHolland_TW

The Wolverine's EJ Holland has put in a FutureCast pick for Michigan to land three-star Jacksonville safety Damani Dent.

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