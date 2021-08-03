 ITF EXTRA: Michigan Wolverines Football Pre-Camp Rumblings
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ITF EXTRA: Michigan Wolverines Football Pre-Camp Rumblings

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

Michigan Wolverines football is just about back, scheduled to start fall camp Friday. Here’s more of what we’ve picked up in recent days leading up to the first practice …

ITF EXTRA: Michigan Wolverines Football Pre-Camp Rumblings

Michigan Wolverines football coach Jim Harbaugh is ready to atone for a 2-4 season
Michigan Wolverines football coach Jim Harbaugh is ready to atone for a 2-4 season (AP Images)
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