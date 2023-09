Jim Harbaugh had a free Saturday morning with the Michigan coach serving game 2 of a 3 game suspension. Harbaugh had mentioned he would take the opportunity to see his son John play in one of his little league football games. In true Harbaugh fashion, he found his way to the sidelines, but for a unique job.

