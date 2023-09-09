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JJ McCarthy off to historic start for Michigan

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Senior Editor
@trevormccue

JJ McCarthy has been near perfect in Michigan’s first two games of 2023. His incredible start it turns out, is the best for a QB in Michigan Football history.

McCarthy has completed 87% of his passes thru 2 games. His 5 touchdowns compared to 7 incompletions a pretty incredible note. McCarthy threw 5 touchdowns against Hawaii in week 2 last season, but was limited with Cade McNamara getting the start against Colorado State.

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