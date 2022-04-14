Kent Johnson and Nick Blankenburg productive in NHL debuts

Former Wolverines Kent Johnson and Nick Blankenburg each made their NHL debuts on Wednesday night for the Columbus Blue Jackets, helping the team to a 5-1 win over the Montreal Canadiens.
Johnson was selected with the No. 5 overall pick in last year's NHL Draft, and signed a three-year entry-level deal with the Blue Jackets following the conclusion of the 2021-22 college hockey season.
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Johnson spent 11:05 on the ice, and finished the game with a hit. The 19-year-old rookie did commit a tripping penalty in the third period, but the Blue Jackets were able to kill it.
Blankenburg, unlike Johnson, wasn't drafted to the NHL. The former Wolverine captain signed a one-year entry-level deal with the Blue Jackets after his time at Michigan came to an end.
The 23-year-old was on the ice for 16:46 in his first-ever game and had a very productive night. Blankenburg recorded an assist in the third period, marking his first-ever NHL point.
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Blankenburg also added a hit and a team-high five blocked shots in the dominant win over the Canadiens. He was also honored in the locker room following the victory.
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A number of former Michigan teammates made the trip to Columbus to support the two rookies.
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