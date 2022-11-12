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Live scores, updates and highlights: Michigan vs. Nebraska

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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Michigan returns to Michigan Stadium after a brief road trip to New Jersey as the Wolverines blew out Rutgers 52-17. U-M welcomes Nebraska on Saturday looking to go 10-0 on the year.

Below are all live updates, scores and highlights as the Wolverines take on the Huskers.

Pregame

- Michigan will be missing two key players on offense in this one, offensive lineman Trevor Keegan and Luke Schoonmaker will miss this one.

- Offensive lineman Ryan Hayes is back in the starting lineup today after missing the Rutgers game.

- Roman Wilson, Makari Paige and Jaylen Harrell are back on the field today.

- Snow flurries have been coming down for most of the pregame with a breeze. Will the weather impact this one?

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