The wait is finally over and the chance for Michigan to officially attempt to repeat as Big Ten champions are upon us. It's safe to assume that the Wolverines are all but guaranteed to be included in the College Football Playoffs but the Wolverines would like to leave no doubt as it takes on Purdue on Saturday night. Kickoff is scheduled for 8 p.m. on FOX. Below are all live scores, updates and highlights as the Wolverines take on the Boilermakers.

FINAL: Michigan 43, Purdue 22 - 1:22 Q4: Kalel Mullings puts this one on ice with his second of the day. Michigan 43, Purdue 22 - 5:07 Q4: Purdue isn't going away without a fight. Adding a field goal to make this a two-score game. Michigan 36, Purdue 22

- 9:06 Q4: A wild formation and McCarthy finds Schoonmaker for the conversion. Michigan 36, Purdue 19 - 9:06 Q4: Michigan takes care of business. McCarthy finds Ronnie Bell in the endzone in stride and the Wolverines are in business. Wolverines will go for two here. - 9:57 Q4: Will Johnson does it again. The five-star jumps the route and picks O'Connell off and is in great field positon. - 12:37 Q4: Michigan holds Purdue to a field goal. Boilermakers aren't going away. Michigan 28, Purdue 19 END OF QUARTER 3: Michigan 28, Purdue 16 - 1:35 Q3: McCarthy tries to do too much and sailed it high into the waiting arms of a Boilermaker defensive back. Arguably McCarthy's worst throw in quite some time. Purdue has life. - 3:42 Q3: Michigan stops Purdue's drive in the red zone and the Boilermakers have to settle for a field goal. Michigan 28, Purdue 16

- 9:29 Q3: After a fake flea flicker that gets the Boilermakers down to the 18, Will Johnson makes a huge play to intercept a McConnell pass. Wolverines get the ball on its own one.

- 10:32 Q3: Two plays are all Michigan needed. Donovan Edwards takes it 27 yards for paydirt and the Wolverines are rolling out of the half. Michigan 28, Purdue 13

- 12:25 Q3: Michigan goes 75 yards in 5 plays, 60 of them came on one rush by Donovan Edwards. Kalel Mullings punches it in and the Wolverines push the lead further. Michigan 21, Purdue 13 HALFTIME: Michigan 14, Purdue 13 - :00 Q2: Purdue gets called for an intentional grounding and that'll do it for the half. Wolverines heading into halftime with the lead and will get the ball. - :04 Q2: Purdue uses its second timeout and is not in field goal range. Looks like a hail mary opportunity coming up to go into the half. - 1:23 Q2: On a drive where the Boilermakers converted a fourth and long, Purdue draws within one point nearing halftime after a 45-yard field just squeezes in. Michigan 14, Purdue 13

- 7:05 Q2: Michigan gets the lead back by doing what it does best. A long, methodical drive that ends with McCarthy throwing a strike to Luke Schoonmaker. Michigan 14, Purdue 10 - 13:39 Q2: After a drive that included a fake punt for a first down, the U-M defense holds the Boilermakers to a field goal. Purdue takes the lead. Michigan 7, Purdue 10 END OF QUARTER 1: Michigan 7, Purdue 7 - 4:13 Q1: Purdue answers. The Boilermakers punch it in at the goal line and this one is tied. Michigan 7, Purdue 7

- 15:00 Q1: Michigan wins the toss and defers to the second half. Defense gets the first billing here. - 9:11 Q1: Michigan strikes first and strikes quickly. J.J. McCarthy rifles a pass to Colston Loveland, who was double-covered, who catches it in the endzone for the score. Michigan 7, Purdue 0

Pregame