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Live Updates: Michigan vs. Rutgers

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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Michigan is back on the road this week as it traveled to Piscataway to take on Rutgers under the lights.

Kickoff is set for 7:30 p.m. on Big Ten Network.

Below are all live updates, scores and highlights from Saturday's game.

- 15:00 Q1: Michigan will get the ball to start this one.

Pregame

- On a day when the weather was a factor in the conference, the conditions for this one will be perfect. 70 degrees, clear skies and 6 miles per hour winds. Weather will not be a factor in Michigan's plans.

- Michigan will be without a handful of players for this one as Jaylen Harrell, Ryan Hayes, Kalel Mullings, Makari Paige and Roman Wilson all did not make the trip.

- OL Jeff Persi will get the first start of his career at left tackle in place of the injured Hayes.

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