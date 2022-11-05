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football
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Live Updates: Michigan vs. Rutgers
Josh Henschke
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Maize&BlueReview
Publisher
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
Michigan is back on the road this week as it traveled to Piscataway to take on Rutgers under the lights.
Kickoff is set for 7:30 p.m. on Big Ten Network.
Below are all live updates, scores and highlights from Saturday's game.
- 15:00 Q1: Michigan will get the ball to start this one.
Pregame
- On a day when the weather was a factor in the conference, the conditions for this one will be perfect. 70 degrees, clear skies and 6 miles per hour winds. Weather will not be a factor in Michigan's plans.
- Michigan will be without a handful of players for this one as Jaylen Harrell, Ryan Hayes, Kalel Mullings, Makari Paige and Roman Wilson all did not make the trip.
- OL Jeff Persi will get the first start of his career at left tackle in place of the injured Hayes.
Certain data provided by STATS, LLC
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