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LOOK: Biff Poggi defends Harbaugh in statement
Trevor McCue
•
Maize&BlueReview
Senior Editor
The man many have called Jim Harbaugh's right-hand man, Biff Poggi, posted a statement on X (formerly Twitter) defending Harbaugh.
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Poggi is the current head coach at the University of Charlotte. He spent the 2021-22 seasons as the associate head coach for Michigan. He had previously been at Michigan in 2016 as an analyst. Before both stops at Michigan, Poggi was a legendary high school in Maryland.
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