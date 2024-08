Former Michigan quarterback J.J. McCarthy made his NFL Preseason debut Saturday against the Las Vegas Raiders. McCarthy entered the game on the 2nd drive of the game, and immediately showed why the Vikings took him with the 10th overall pick in the NFL Draft.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db29sLCBjYWxtICZhbXA7IGNvbGxlY3RlZCBpcyBKLkouIE1jQ2Fy dGh5IOKalO+4jzxicj48YnI+8J+OpTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9ORkw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5GTDwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2VqWkNQcERSYmoiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv bS9lalpDUHBEUmJqPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vT2VrNHND RmlkUSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL09lazRzQ0ZpZFE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg VGhlIDMzcmQgVGVhbSAoQFRoZTMzcmRUZWFtRkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlMzNyZFRlYW1GQi9zdGF0dXMvMTgyMjM3Mjc2 NTY0OTAxODk5NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTAsIDIw MjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

McCarthy hit former Michigan State WR Jalen Nailor for an 18 yard game on his first career pass in the preseason. McCarthy showed pocket awareness as he went through his progressions before hitting an open Nailor. The excitement did last too long however, as later in the drive while trying to extend a 3rd and 9, McCarthy threw an interception.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KLkouIE1jQ2FydGh5JiMzOTtzIGdvaW5nIHRvIHdhbnQgdGhpcyBv bmUgYmFjayDinYw8YnI+PGJyPvCfjqU6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vUmFpZGVycz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUmFpZGVy czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL05ZU2p4MVlGbk8iPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9OWVNqeDFZRm5PPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZSAzM3Jk IFRlYW0gKEBUaGUzM3JkVGVhbUZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL1RoZTMzcmRUZWFtRkIvc3RhdHVzLzE4MjIzNzM2MzcyNDIxMDE3 NjQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDEwLCAyMDI0PC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

McCarthy was unreal on 3rd and long last season for Michigan. On this play it looked like he didn't lead his receiver enough to make the play, but McCarthy is going to have to adjust in the NFL and be willing to throw the ball away in some cases. In typical McCarthy fashion, he was unfazed and bounced back in a big way. McCarthy settled down after the INT, going 5/7 for 59 yards to finish the first half. JJ even flashed his scrambling skills with two 9 yard scrambles.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qam1jY2FydGh5 MDk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGpqbWNjYXJ0aHkwOTwvYT4gcGlj a3MgdXAgdGhlIDFzdCBkb3duIHdpdGggaGlzIGxlZ3MuPGJyPjxicj7wn5O6 OiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ZPWDk/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QEZPWDk8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9uZmxuZXR3b3JrP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBORkxO ZXR3b3JrPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNHRya0luMXBmOCI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzR0cmtJbjFwZjg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWlu bmVzb3RhIFZpa2luZ3MgKEBWaWtpbmdzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1Zpa2luZ3Mvc3RhdHVzLzE4MjIzODAyOTg4MTU4NjEwMjM/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDEwLCAyMDI0PC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

McCarthy got the Vikings into field goal range, but former Alabama kicker Will Reichard had his 36 yard attempt blocked. McCarthy came out to start the 2nd half. After a 3rd and 9 conversion to get Minnesota the first down and into Las Vegas territory, JJ showed off his arm on a 45-yard touchdown pass.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qam1jY2FydGh5 MDk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGpqbWNjYXJ0aHkwOTwvYT4mIzM5 O3MgdGhyb3cuPGJyPjxicj5UcmlzaHRvbiYjMzk7cyBjYXRjaC48YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pKZXR0YXMyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBKSmV0dGFzMjwvYT4mIzM5O3MgcmVhY3Rpb24uPGJyPjxicj5F dmVyeXRoaW5nIGFib3V0IHRoaXMgdmlkZW8gaXMgZ29sZC48YnI+PGJyPkFi c29sdXRlIGdvbGQuPGJyPjxicj7wn5O6OiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0ZPWDk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEZPWDk8L2E+ IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9uZmxuZXR3b3JrP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBORkxOZXR3b3JrPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vcVZNTXg0ZTVCWSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3FWTU14 NGU1Qlk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWlubmVzb3RhIFZpa2luZ3MgKEBWaWtp bmdzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Zpa2luZ3Mvc3Rh dHVzLzE4MjIzOTE5NDkyODM4MDc1OTA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QXVndXN0IDEwLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

They said the kid couldn't throw the deep ball. McCarthy came back on the Viking's next possession. After converting a 4th and 2, JJ did it again with a 33 yard touchdown on play action.



Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KSmV0dGFzMj9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASkpldHRhczI8L2E+IGNhbGxlZCB0aGlz IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamptY2NhcnRoeTA5P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBqam1jY2FydGh5MDk8L2E+IHNob3QgYmVm b3JlIGl0IGhhcHBlbmVkIPCfpK/wn6SvPGJyPjxicj7wn5O6OiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ZPWDk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QEZPWDk8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9u ZmxuZXR3b3JrP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBORkxOZXR3b3JrPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vOXNQbTczMjlEQiI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tLzlzUG03MzI5REI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWlubmVzb3RhIFZp a2luZ3MgKEBWaWtpbmdzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1Zpa2luZ3Mvc3RhdHVzLzE4MjIzOTU3NzM5MzExNjM4MTU/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDEwLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK