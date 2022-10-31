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LOOK: Michigan DL Mike Morris named to Bednarik Award Watch List

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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Michigan defensive lineman Mike Morris is now starting to get some national attention for his play this season.

The Bednarik Award announced on Monday that it had added multiple names to its watch list, with Morris making the cut.

The award is given to the nation's top defensive player.

Morris currently has 12 tackles and 5.5 sacks on the year.

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