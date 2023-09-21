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LOOK: Ronnie Bell hauls in first NFL reception, scores touchdown

Brock Heilig • Maize&BlueReview
Staff Writer
@brockheilig

Former Michigan wide receiver Ronnie Bell caught his first-career NFL touchdown on Thursday. The San Francisco 49er hauled in a nine-yard touchdown pass from quarterback Brock Purdy in the second quarter of Thursday night's game.

Bell's touchdown reception was both his first NFL catch and his first touchdown.

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