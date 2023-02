Junior defenseman Steven Holtz is back in the lineup for Michigan tonight. It may not be a big deal to those who aren't familiar with Michigan hockey and Holtz's story, but it is a monumental achievement for the junior.

Back in November, Holtz was away from the team due to a very serious life-threatening illness, and he spent multiple days in the ICU.

Holtz battled, though, and after a long recovery process, tonight he is set to play in his first game for the Wolverines since Nov. 5.

