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Mason Graham out, key starters in secondary questionable against Rutgers
Brock Heilig
•
Maize&BlueReview
Staff Writer
Entering Big Ten play, Michigan remains a bit banged up on the defensive side of the ball, and the Wolverines could be without multiple starters once again.
Starting sophomore defensive tackle Mason Graham will not be available for Michigan on Saturday in its Big Ten opener against Rutgers, according to the availability report released by the conference.
Junior safety Rod Moore is also listed as questionable. Moore has yet to see the field in 2023 with a lingering leg injury.
The full availability report is below.
Questionable
Darrius Clemons
Amorion Walker
Will Johnson
Keon Sabb
Rod Moore
Zeke Berry
Out
Alex Orji
Ja'Den McBurrows
C.J. Stokes
Mason Graham
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