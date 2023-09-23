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Mason Graham out, key starters in secondary questionable against Rutgers

Brock Heilig • Maize&BlueReview
Staff Writer
@brockheilig

Entering Big Ten play, Michigan remains a bit banged up on the defensive side of the ball, and the Wolverines could be without multiple starters once again.

Starting sophomore defensive tackle Mason Graham will not be available for Michigan on Saturday in its Big Ten opener against Rutgers, according to the availability report released by the conference.

Junior safety Rod Moore is also listed as questionable. Moore has yet to see the field in 2023 with a lingering leg injury.

The full availability report is below.

Questionable

Darrius Clemons

Amorion Walker

Will Johnson

Keon Sabb

Rod Moore

Zeke Berry

Out

Alex Orji

Ja'Den McBurrows

C.J. Stokes

Mason Graham

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