Men's gymnastics wins Big Ten title, three Wolverines win individual titles

The Michigan men's gymnastics team won its 19th Big Ten championship in program history this weekend at the Big Ten championships at Rec Hall in State College, Pennsylvania. The team totaled a 413.350, marking its highest point total of the season.

Junior Paul Juda was the Big Ten's all-around champion. Juda's score of 85.350 won him the all-around championship, marking Michigan's third straight all-around title. Senior Jacob Moore placed third in the all-around, with a score of 80.650.

Michigan finished the event nearly 10 points ahead of its nearest opponent. The Wolverines finished with a 413.350. Second place Nebraska finished with a 404.350. Ohio State finished in third place with a 402.700. Illinois and Penn State each finished below 400 to round out the top five.

Then, on Saturday, Michigan finished its stay in State College with three individual champions. Juda, Moore and Evgeny Siminiuc all won their respective events.

Juda, who was also named Big Ten Gymnast of the Champions, won the high bar event with a score of 14.500. Moore scored a 14.400 on the floor, earning him an individual title as well. Siminiuc won the third individual title for the Wolverines on the parallel bars with a 14.500.

Not only did the competitors succeed, but interim head coach Yuan Xiao was named Big Ten Coach of the Year.

