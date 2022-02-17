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Michigan Announces Spring Game Date

Trevor McCue • TheMaizeAndBlueReview
Staff Writer
@GoBlueMcCue

Michigan Football has announced that the 2022 Spring Game will take place on April 2, 2022. The time and additional details will be announced later.

Michigan's Spring Game had returned to an actual scrimmage in previous years under Jim Harbaugh, but recently was essentially an open practice. We will report more if we learn any details on the format of this year's event.

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