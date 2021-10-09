 Michigan at Nebraska Pregame Thread: Wolverines Bring Back White Pants
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Michigan at Nebraska Pregame Thread: Wolverines Bring Back White Pants

Chris Balas and Clayton Sayfie
TheWolverine.com

Michigan is warming up in the white pants after bringing out the blues for the game at Wisconsin last week. That and more pregame observations from the press box ...


PREGAME THREAD: Michigan at Nebraska

U-M bringing back the white pants
U-M bringing back the white pants
Michigan Wolverines football coach Jim Harbaugh is 2-0 against Scott Frost head to head
Michigan Wolverines football coach Jim Harbaugh is 2-0 against Scott Frost head to head (AP Images)

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