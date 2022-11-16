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Michigan Basketball Postgame Live: Wolverines roll Pitt

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

M&BR’s Dennis Fithian recaps Michigan’s blowout win over Pitt in the Legends Classic.

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