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football
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Michigan Basketball: U-M hosting 2023 Australian prospect on official visit
Josh Henschke
•
Maize&BlueReview
Publisher
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
It appears that Michigan isn't done courting international prospects to add to its program.
According to
Maize & Blue Review's Davis Moseley, the Wolverines are currently hosting 2023 forward Alex Toohey on an official visit on Thursday. Toohey is a member of the NBA Global Academy in Australia.
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Toohey is expected to be in Ann Arbor through Saturday before departing for his trip to Gonzaga.
Toohey has made his mark in the Australian Junior Championships, finishing in fourth place with ACT in the U20 Australian Championship.
He averaged 16 points, 8 rebounds and 6 assists during the tournament.
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