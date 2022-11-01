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football
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Michigan checks in at No. 5 in initial College Football Playoff Rankings
Josh Henschke
•
Maize&BlueReview
Publisher
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
In a bit of a surprise, the AP Poll and College Football Rankings differ for the Michigan football program.
In the first rankings release of the 2022 season on Tuesday, the Wolverines check in at No. 5 overall, with Clemson taking the fourth spot in the rankings.
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The top four spots in the playoff include Tennessee taking the top spot, Ohio State, Georgia and Clemson.
U-M’s lone ranked opponent left before facing the Buckeyes is Illinois, who come in at No. 16.