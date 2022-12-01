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Michigan DT Mazi Smith charged with carrying a concealed weapon

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Staff Writer
@trevormccue

Mazi Smith a senior captain for Michigan was charged with carrying a concealed weapon Wednesday.

No details are known at this time, and we have not received responses to our requests for comment.

According to court records, the original offense took place on October 7 and Smith is being represented by attorney John Shea.

Maize and Blue Review will update the story as more details surface.


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