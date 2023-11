Michigan has announced it has fired linebackers coach Chris Partridge.

While Michigan gave no reason in its statement, the implication is Partridge's dismissal is tied to the in-person scouting investigation centered around Connor Stalions.

