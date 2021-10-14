 Chris Balas joins The Huge Show's Bill Simonson for three hours to talk Michigan football and basketball
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Michigan Football Audio: Chris Balas On The Huge Show, Full Show (10-14)

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

Chris Balas joins The Huge Show's Bill Simonson for three hours to talk Michigan football and basketball, Big Ten football at the the midway point.

BALAS ON THE HUGE SHOW: OCTOBER 14

Michigan Wolverines running back Hassan Haskins is one of U-M's MVPs
Michigan Wolverines running back Hassan Haskins is one of U-M's MVPs (Getty Images)

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