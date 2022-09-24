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Michigan Football Postgame Live: Wolverines win B1G opener over Maryland

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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Watch as M&BR's Dennis Fithian and Jim Scarcelli recap Michigan's 34-27 victory over Maryland.

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