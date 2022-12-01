News More News
{{ timeAgo('2022-12-01 16:15:16 -0600') }} football Edit

Michigan Football: Statistical leaders at the end of the regular season

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Each week, Maize & Blue Review takes a look at where the Michigan football program stacks up with statistical leaders within the program.

With the regular season over and the Wolverines focused on postseason play, the program finished the year with a 12-0 record and plenty of good things to look back on.

Let's take a look at the statistics.

Table Name
Stat Player

Passing yards

J.J. McCarthy (2215)

Passing touchdowns

J.J. McCarthy (17)

Rushing yards

Blake Corum (1463)

Rushing touchdowns

Blake Corum (18)

Receiving yards

Ronnie Bell (687)

Receiving touchdowns

Cornelius Johnson (6)

Total tackles

Junior Colson (80)

Tackles for loss

Mike Morris (11)

Total sacks

Mike Morris (7.5)

Pass defended

D.J. Turner (8)

Forced fumble

Mike Morris (1)

Fumble recovered

D.J. Turner, Matthew Hibner, George Rooks (1)

Interception

Rod Moore (3)

Kick return yardage

A.J. Henning (163)

Punt return yardage

A.J. Henning (184)

Field goal percentage

Jake Moody (81.3%)

Punt yard average

Brad Robbins (42.1)

Total scoring

Jake Moody (131)

---

Discuss this article with our community on our premium message boards

Not a subscriber to Maize & Blue Review? Sign up today to gain access to all the latest Michigan intel M&BR has to offer

Follow our staff on Twitter: @JoshHenschke, @Berry_Seth14, @TrevorMcCue, @DennisFithian, @BrockHeilig, @JimScarcelli, @DavisMoseley, @lucasreimink

Subscribe to our podcasts: Apple Podcasts, Google Podcasts and Spotify

Check out Maize & Blue Review's video content on YouTube

Follow Maize & Blue Review on social media: Facebook, Twitter, TikTok, and Instagram

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}