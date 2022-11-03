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Michigan Football: Statistical leaders heading into Week 10

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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Each week, Maize & Blue Review takes a look at where the Michigan football program stacks up with statistical leaders within the program.

Heading into Week 10 of the season, the Wolverines are traveling to Piscataway to take on Rutgers.

Let's take a look at the statistics.

Table Name
Stat Player

Passing yards

J.J. McCarthy (1464)

Passing touchdowns

J.J. McCarthy (10)

Rushing yards

Blake Corum (1078)

Rushing touchdowns

Blake Corum (14)

Receiving yards

Ronnie Bell (482)

Receiving touchdowns

Roman Wilson, Cornelius Johnson (3)

Total tackles

Junior Colson (59)

Tackles for loss

Mike Morris (9)

Total sacks

Mike Morris (5.5)

Pass defended

D.J. Turner, Mike Sainristil (5)

Forced fumble

Mike Morris (1)

Fumble recovered

D.J. Turner, Matthew Hibner, George Rooks (1)

Interception

Rod Moore (3)

Kick return yardage

A.J. Henning (91)

Punt return yardage

A.J. Henning (169)

Field goal percentage

Jake Moody (85.7%)

Punt yard average

Brad Robbins (45.5)

Total scoring

Blake Corum (90)
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