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Michigan Football: Statistical leaders heading into Week 13

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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Each week, Maize & Blue Review takes a look at where the Michigan football program stacks up with statistical leaders within the program.

Heading into Week 13 of the season, the Wolverines are back home and taking on Nebraska.

Let's take a look at the statistics.

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Table Name
Stat Player

Passing yards

J.J. McCarthy (1952)

Passing touchdowns

J.J. McCarthy (14)

Rushing yards

Blake Corum (1457)

Rushing touchdowns

Blake Corum (18)

Receiving yards

Ronnie Bell (641)

Receiving touchdowns

Cornelius Johnson (4)

Total tackles

Junior Colson (73)

Tackles for loss

Mike Morris (11)

Total sacks

Mike Morris (7.5)

Pass defended

D.J. Turner (8)

Forced fumble

Mike Morris (1)

Fumble recovered

D.J. Turner, Matthew Hibner, George Rooks (1)

Interception

Rod Moore (3)

Kick return yardage

A.J. Henning (163)

Punt return yardage

A.J. Henning (178)

Field goal percentage

Jake Moody (83.3%)

Punt yard average

Brad Robbins (42.3)

Total scoring

Jake Moody (122)
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